No ai motori sui sentieri La protesta del Cai insieme a 27 associazioni umbre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Una manifestazione per dire noi ai mezzi asuidel cuore verde d’Italia è stata indetta per domani mattina. L’appuntamento è per le ore 9 nella zona del parcheggio degli Stazzi, sul monte Subasio. L’iniziativa è promossa dal Gruppo regionale Umbria del Cai,a 27che si occupano di escursionismo, ambiente, turismo slow. "Vogliamo cogliere l’occasione della seconda giornata di ‘Cammini Aperti’ 2024, che interesserà uno dei tratti della Via di Francesco del Monte Subasio, per ribadire la nostra civile, ma ferma critica alla recente legge regionale che di fatto consente ai veicoli a motore di percorrere ie le vie forestali. Le otto Sezionihanno annullato le escursioni in programma per domenica 14 aprile per far ...