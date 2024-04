Nicolò Carosio | la prima vittima del politicamente corretto?

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr – Sconfisse il destino, ma non le prime imboscate del. Nato a Palermo nel 1907, ha avuto l’onore di raccontare alla radio le grandi imprese della nazionale italiana di calcio negli anni ‘30 del secolo scorso. Il mondiale italiano, quello francese e – nel mezzo – l’altrettanto fortunata olimpiade berlinese. La cresima del figlio lo salvò dalla tragedia di Superga (1949), una parola mai pronunciata lo costrinse ad abbandonare l’azzurro durante i mondiali messicani. La voce originaria del pallone italiano Figlio di un doganiere e di una pianista maltese, nel 1932 si propone all’EIAR, ottenendo ben presto un contratto di collaborazione. Padre del racconto sportivo, secondo Riccardo Cucchi – nota voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto – “ha ...

