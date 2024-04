New York Times | “Biden recupera nei sondaggi | ora con Trump è testa a testa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Stando all’ultimoo diffuso dal Newla corsa alla Casa Bianca sembra ancora tutta da giocare. Il presidente in carica Joeè in recupero e ora è quasi alla pari con lo sfidante Donald. Il primo raccoglie il 45% dei consensi contro il 46% del secondo. Gli indecisi sono l’8%. Nelle rilevazione dello scorso febbraioconduceva invece con un 48% contro il 43% di. Secondo il quotidiano la base elettorale dei democratici sta iniziando a coalizzarsi a sostegno del suo candidato mettendo da parte i dubbi sulla gestione dell’economia e sull’età del presidente in carica. Il quotidiano ricorda come le ultime due elezioni presidenziali siano state decise da poche migliaia di voti in una manciata di stati particolarmente in bilico, e le ...