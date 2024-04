Nervoso e spento | così Leao non serve Pioli | Ma il Milan ha bisogno di lui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Fuori una. Ils’incarta pronti-via, pur senza compromettersi, sulla prima delle quattro tappe decisive per il futuro, tra campionato e coppa: Roma-Sassuolo-Roma-Inter. Tutto in dodici giorni. E il simbolo dello 0-1 di giovedì sera è Rafael. L’istantanea nel momento della sostituzione, al minuto 78: la maggioranza di San Siro fischia, in particolar modo i tifosi avversari in realtà. Lui cammina a testa bassa, poi la curva canta il suo nome. Non saluta a fine gara insieme a tutta la squadra. Esce passando dalla zona mista visibilmente. E se ne va, cupo come la sua gara. Praticamente impalpabile: 21 passaggi (tutti corti), 11 palloni persi, appena una punizione guadagnata. Soprattutto: zero tiri in porta (una rovesciata e un colpo a lato), nessun dribbling riuscito. Una metamorfosi, quella del Diavolo arrivato a ...