Nel Posto sbagliato al momento sbagliato

(Di sabato 13 aprile 2024) Nei Giorni scorsi, abbiamo tutto letto la notizia della scomparsa di Akebono (QUI trovate la News). Prestigioso Ex-Sumotori, dopo una parentesi MMA tutt’altro che brillante, Akebono Tar? (vero nome del wrestler), nato alle Hawaii decise di provare lo stesso percorso intrapreso dal leggendario sumotori e wrestler Yokozuna, che aveva avuto in WWE una breve ma intensa e vittoriosa carriera. Il problema è che Akebono si avvicinò alla MMA e al Puroresu in Giappone nel periodo forse peggiore per farlo e con le gestioni peggiori per farlo. Quando si parla degli anni “peggiori” del Puroresu in AJPW e NJPW, fondamentalmente si proiettano in mente precisi nomi e figure: Bob Sapp, enorme e sopravvalutato Fighter che fece anche la sua apparizione nel Puroresu in NJPW e nel progetto ibrido IGF; Simon Inoki, figlio del leggendario Inoki, che nel suo periodo di gestione NJPW, porto ...