Nel cliché con cui si racconta la fine della sanità pubblica i conti non tornano | ecco perché

(Di sabato 13 aprile 2024) Nel Paese infuria il dibattito sullo smantellamento del Sistema Sanitario Nazionale, sui tagli alla spesa, sulla carenza dei medici, sul diritto alle cure. Un dibattito sacrosanto e forse addirittura fuori tempo massimo per quanto la deriva del processo è in stato avanzato, se non irreversibile. E tuttavia, nella “giustezza”denuncia, c’è qualcosa che stride. Soprattutto per come la faccenda è oggi presentata all’opinioneda molti esponenti politici, ma anche da molti autorevoli opinionisti; il che è comprensibile (e giustificabile persino) nel primo caso, attesi gli inevitabili interessi di bottega elettorale, mentre nel secondo suscita non poche perplessità. Mi spiego meglio: la questione viene spessota secondo unabbastanza rodato, e in apparenza persuasivo, ...