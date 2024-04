Nel carcere di Secondigliano coltelli e telefonini | “Regolamento di conti tra clan”

Si è impicca to nel carcere di Pavia ed è morto dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale l’egiziano di 42 anni accusato di avere selvaggiamente picchiato e abusato sessualmente per un’ora nel ... (ilgiorno)

Pistola e munizioni in casa: condannato “Franco 14” - Dopo essere rimasto 5 mesi in carcere, da qualche giorno è tornato a casa Franco ... in seguito a una perquisizione dei carabinieri in casa nel corso della quale erano spuntati una pistola, munizioni ...quotidianodipuglia

La crociata di Meloni e Azione contro la stampa. L’Ue vuole più libertà, la destra più carcere - Dentro il centrodestra, infatti, sembra in corso un cortocircuito: il ddl di Balboni, presentato proprio come quello che cancellerà il carcere per i giornalisti ... i casi in cui non ci sia il ...editorialedomani

Ancora disordini nel carcere di Torino: detenuti ubriachi provocano una rivolta - TORINO – Un altro episodio di violenza all’interno del carcere di Torino dove intorno alle 21 di ieri ... tossicodipendenza e della malattia mentale interne al sistema nonché nel crescente contrasto ...telecitynews24