NBA Freestyle | Regular season agli sgoccioli | che playoff saranno? Protagonisti vecchi e nuovi | promesse da mantenere | L’analisi

(Di sabato 13 aprile 2024)Stephen Curry, giù il cappello – Un giocatore stoico. Imperturbabile anche in mezzo alla tempesta. Con l’atteggiamento sempre giusto, leggero, ma con serietà. Da vero leader. La stagione dei Golden State Warriors non è stata per nulla semplice. Lottano ancora per un posto neie se non dovessero farcela sarebbe clamoroso. No, i Warriors tra l’altro non sono ormai più quel “flipper” a cui ci si era abituati nelle scorse stagioni. La palla non gira più in modo così veloce e automatico. Tanti interpreti sono cambiati. Gli “splash brothers” sono orfani di una Klay Thompson alla costante ricerca di sé stesso e del suo tiro da fuori. Però, Steph Curry ha tirato dritto e sta chiudendo una stagione molto solida a livello individuale. I punti di media sono 26,3, scollina oltre il 40% da tre ...