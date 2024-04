NBA 2023 2024 | quando iniziano i playoff e i play-in | date e programma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Domenica 14 aprile dopo 82 partite a testa per ogni franchigia si chiude la Regular Season NBA. Si entra nel vivo, quindi, con la post-season alle porte: come da ormai qualche anno a questa parte, lo show avrà inizio con quattro giorni di gare relative ai-in. Le squadre dalla settima alla decima delle due Conference proveranno a conquistare gli ultimi posti disponibili per i. Si inizia martedì 16 aprile e si finisce venerdì 19. Non ci sarà poi tempo per respirare, dato che sabato 20 inizieranno le prime serie di. ILE LEDELLA POST-SEASON-IN Martedì 16 aprile:-In Game 1 (7^Est vs. 8^Est) Martedì 16 aprile:-In Game 2 (8^Ovest ...