Nausicaa si trasferisce alla Imm Arrighi | La Marina del futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Sarà un fine settimana dedicato al trasloco, per il settore tecnico di, che sposterà l’attuale sede di viale Zaccagnapalazzina Mangiarotti a Carrarafiere. La sindaca, Serena, sul posto per osservare , ha dichiarato: "La nuovasta prendendo forma – ha sottolineato–. Avrà un ruolo sempre più importante nel contesto cittadino. Ricordiamo che la gamma di servizi che svolgeè molto vasta, perché spazia dalle farmacie all’ambiente, all’illuminazione,gestione delle aree verdi, dai servizi cimiteriali a quelli scolastici, passando poi dal piano della sosta e così via. Un apparato complesso, al servizio dei cittadini per 365 giorni l’anno". "Ringrazio tutti i dipendenti che si sono impegnati con serietà nel mettersi a ...