Nascondono in un panino collane e fedi nuziali rubate | due donne bloccate dai carabinieri

(Di sabato 13 aprile 2024) Arezzo, 13 aprile 2024 – Avevano raggirato con la solita truffa dei fintiuna vedova ottantenne nel ravennate, ma le duea bordo di un’auto presa a noleggio sono statedaidi Sansepolcro (Arezzo) sulla E/45. Scattata la perquisizione personale, i militari hanno trovato in un calzino indossato da una delle due oltre 3.000 euro in banconote, mentre nell’auto, ben nascosto, un cofanetto con svariati gioielli soprattuttoin oro. Mentre venivano portate in caserma, le duesi sono disfatte stranamente di unavvolto nella carta, gettandolo tra i rifiuti. Al termine degli atti di sequestro, col pretesto di non avere più denaro, hanno chiesto di poter recuperare queldall'immondizia per ...