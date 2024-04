Nasce il Comitato in difesa degli alberi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Cittadini in piazza per difendere il verde urbano. Lo annunciano i fondatori deldi Pisa, creato ufficialmente lo scorso 10 aprile. "Abbiamo assistito a numerosi abbattimenti disingoli o di interi filari - spiegano i sottoscrittori del nuovo sodalizio pro verde urbano – da via Giovanni Pisano a via di Pratale a Lungarno Simonelli, da Porta a Lucca a via Pungilupo fino agli ultimi tagli in piazzale Genova". "Tagliare un albero maturo sano – continuano – non può considerarsi compensato dalla piantumazione di unno piccolo, che spesso non sopravvive, tanto meno di un arbusto o di un’aiuola. Questa tendenza riduce progressivamente il volume complessivo delle chiome ed incide molto negativamente sull’ecosistema e paesaggio urbano e sulla vivibilità.Un albero ucciso ci ...