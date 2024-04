Napoli-Manna | ci siamo | da Giuntoli arriva una conferma L’ingaggio del dirigente

Destini incrociati per Napoli e Juventus, le due compagini, sarebbero infatti interessate ad un calciatore per il centrocampo. Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli . Il leader ... (spazionapoli)

Manna , leader della Next Gen juventina sarà il prossimo d.s del Napoli: il campano non è presente quest’oggi al derby della Mole. Manna , leader della Next Gen, nonché braccio destro di Cristiano ... (spazionapoli)

As - Napoli e Juve su un centrocampista del Betis Siviglia: può arrivare a parametro zero - Napoli e Juventus si contendono Guido Rodriguez del Betis Siviglia si legge sul portale spagnolo As. Il centrocampista argentino era già finito nel mirino degli azzurri lo scorso anno, ma non se ne fe ...msn

Il grande ex lo porta al Napoli: la Juve lo perde a zero - La stagione sta per volgere al termine e iniziano le grandi manovre dei club in chiave calciomercato: testa a testa tra Napoli e Juventus. Manna e Giuntoli (LaPresse) – calciomercato.it Il possibile ...calciomercato

Altro indizio sul futuro di Manna Il direttore non sta seguendo il match della sua Juventus - Arrivano indizi sul futuro di Giovanni Manna. Il direttore sportivo, infatti, non sta seguendo da vicino la sua Juventus, impegnata in questi minuti contro il Torino.gonfialarete