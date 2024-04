Napoli | Juan Jesus non si è allenato per sciatalgia

(Di sabato 13 aprile 2024) Problemi in difesa per ilnon si èper. A questo punto avanza l’ipotesi di una titolarità di Ostigard domani, visto che Sky parlava di ballottaggio tra il brasiliano e Ostigard. Salta l’allenamento anche Contini per gonalgia. Olivera prosegue il recupero facendo allenamento personalizzato in palestra e in campo., oute Contini Il report del club: “Ilsi èquesta mattina all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il ...

Juan Jesus sta attraversando una fase difficile, di certo non la sua migliore stagione , con evidenti difficoltà difensive. L’uscita di Kim dal club non è stata adeguatamente compensata, ... (dailynews24)

