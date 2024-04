Napoli-Frosinone | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 13 aprile 2024)è una partita valida per la trentaduesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30:, diretta tv e. Una settimana fa, a Monza, ilha tirato fuori orgoglio e artigli nel momento più difficile. Sotto di un gol nel primo tempo, gli azzurri non si sono dati per vinti, hanno reagito e, nella ripresa, hanno segnato tre gol nel giro di soli sei minuti, facendo per un attimo rivedere il bellissimo calcio che lo scorso anno li ha portati a vincere il terzo scudetto della loro storia. Politano – IlVeggente.it (Lapresse)In Brianza la partita è successivamente terminata con un pirotecnico 2-4 per la squadra di Francesco Calzona, a dimostrazione che i problemi in fase di non possesso palla ...