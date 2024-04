Napoli-Frosinone | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Il bel poker rifilato a domicilio al Monza ha riacceso l'entusiasmo in casain vista di un finale di campionato che, complici i giochi di ranking della Uefa, potrebbe regalare ancora qualche interessante colpo di coda. Non solo il quinto slot, ormai distante appena una manciata di punti: le recenti eccellenti prestazioni delle italiane nelle coppe europee hanno acceso anche una speranza di poter qualificare addirittura sei squadre alla prossima Champions League, scenario possibile qualora una tra Roma e Atalanta vincesse l'Europa League, con entrambe questeoggi già in lotta per il sempre più probabile posto aggiuntivo. Chissà che proprio la voglia di concentrarsi sui rispettivi impegni continentali non freni in campionato giallorossi e nerazzurri, oggi distanti rispettivamente 7 e 2 punti dai ...