Napoli-Frosinone | le probabili | Ostigard al posto di Juan Jesus

(Di sabato 13 aprile 2024) Le ultime di formazione suldi Calzona. Domani alle 12:30 si gioca, partita importante per dare continuità alle speranza di qualificazione alle coppe europee. Più abbordabile l’Europa League, ma la matematica dice che la Champions è ancora possibile. Calzona dovrà fare a meno di, sciatalgia per lui. Al suopronto. Per il resto confermati gli stessi 11 che hanno vinto a Monza con Politano dal primo minuto. Le parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport: «14 minuti giocati dalcome un tempo nella gara contro il Monza. Sono tornato gli stessi giocatori ma è cambiata la mentalità. Contro ilper tenere vive le speranze europee. Non si è allenato...

Napoli, 13 aprile 2024 – Il bel poker rifilato a domicilio al Monza ha riacceso l'entusiasmo in casa Napoli in vista di un finale di campionato che, complici i giochi di ranking della Uefa, potrebbe ... (sport.quotidiano)

Report allenamento SSC Napoli: Juan Jesus out per una sciatalgia, anche un altro azzurro non si è allenato - Il Napoli ha svolto allenamento mattutino in vista della gara di domani alle ore 12,30 allo stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone. La società ha pubblicato il report quotidiano della sedut ...msn

Napoli, appuntamento decisivo per l'Europa contro il Frosinone: Juan Jesus out, al suo posto Ostigard - Una sfida che ha il sapore dell’ultima spiaggia. Il Napoli deve vincere domani con il Frosinone (inizio alle 12.30) al Maradona per continuare a cullare l’obiettivo di una qualificazione europea. La ...ilmessaggero

Domani Napoli-Frosinone con tre osservati speciali - C’è un sottile filo bianconero che collega Napoli e Frosinone e che di fatto renderà ancora più interessante la sfida del Maradona di domani a all’ora. Si tratta di due osservati speciali che ...ilnapolionline