Napoli-Frosinone | le probabili formazioni

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilaffronterà domani alle 12.30 il. Per la squadra di Calzona obbligatorio vincere. L’obiettivo è un piazzamento in Europa, almeno Europa League, per raggiungere l’obiettivo della quindicesima partecipazione consecutiva alle competizioni continentali. Dura però l’impresa, soprattutto dopo la vittoria della Lazio ieri sera contro la Salernitana. Il, insomma, deve operare il controsorpasso. Pochi i dubbi di formazione. Sono due gli indisponibili per Calzona, che non potrà contare sullo squalificato Ngonge e sull’infortunato Olivera. Ed allora obbligatoria la presenza di Mario Rui sull’out sinistro e Politano che sarà titolare nel tridente con Kvaratskhelia e Osimhen. Raspadori partirà invece dalla panchina. A completare la linea difensiva saranno Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, mentre a centrocampo ci saranno ...