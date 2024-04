Napoli | De Laurentiis a Castel Volturno Per il futuro allenatore occhio a Calzona Sky

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilsi allena aper preparare la sfida di domani contro il Frosinone. L’inviato Sky Massimo Ugolini dà degli aggiornamenti sulla squadra e informa dell’arrivo di Deal centro sportivo., recuperati Politano e Lindstrom «Il presidente Deè arrivato qui ada poco più di mezz’ora durante l’allenamento della squadra che è ancora in corso. Domani sarà una partita importantissima. Con il Frosinone c’è il brutale ricordo dell’eliminazione in Coppa Italia, un motivo in più per riscattare quella situazione. Sarebbe, qualora dovesse vincere, la quarta vittoria che ilfa due vittorie di fila. Poco, un dato che certifica la sofferenza delin questo ...

CorSport - Conte-Napoli è solo questione di tempo, ha voglia di tornare in panchina - Calciomercato Napoli - Ultimissime sulla scelta di Antonio Conte in vista del futuro e della prossima stagione. L'allenatore è pronto per una nuova avventura e c'è il sogno per il Napoli. La scelta d ...msn

Cds - Calzona non è già tagliato fuori: ha preso un Napoli svuotato ed ora punta l'Europa - Non c'è solo Antonio Conte nella testa di Aurelio De Laurentiis. E neanche Pioli ed Italiano, che pure segue con attenzione in queste settimane. Secondo il Corriere dello Sport, una speranza ce l'ha ...tuttonapoli

"Vorrei vivere la passione di Napoli", Conte ha già rivelato tutto | VIDEO - Calciomercato Napoli - Antonio Conte accostato a grandi panchine in Serie A e presto può arrivare la decisione dell'allenatore diviso tra Napoli, Roma, Milan e Juventus in Italia. Intanto, fu proprio ...msn