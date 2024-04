Nandez | Inter-Cagliari solo per il futuro | pro e contro dell’operazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024)viene accostato all’praticamente da prima che arrivasse in Italia, nel lontano 2019. Il centrocampista delnon sarà tra i protagonisti in campo nel posticipo di Serie A in programmma a San Siro ma potrebbe esserlo in sede di calciomercato. Ultima chance? AVVERSARIO MANCATO – Nahitan MichelAcosta, più semplicemente Nahitan, non sarà protagonista a San Siro. Il centrocampista uruguayano delè squalificato al pari del compagno Alessandro Deiola, esattamente come gliisti Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, grandi assenti dia Milano.salterà così l’ultima partital’da calciatore del ...