(Di sabato 13 aprile 2024) PESARO Cercasi disperatamente l?Oppenheimer della sanità in grado di portare a termine la fusione a freddo dell?Ast 1, quella che ha ingoiato, ma non ancora metabolizzato, Marche...

Nadia Storti, il caos dopo l’addio: «L’Ast e il nuovo ospedale rischiano ritardi sciagurati» - PESARO Cercasi disperatamente l’Oppenheimer della sanità in grado di portare a termine la fusione a freddo dell’Ast 1, quella che ha ingoiato, ma non ancora metabolizzato, ...corriereadriatico

Grande successo per la cena popolare. Il Sindaco Ricci ringrazia e annuncia: "Disponibile per le elezioni europee" - Non si può sempre dare la colpa a chi c’era prima. Poi sono arrivare le dimissioni di Nadia Storti (direttore generale dell’AST di Pesaro e Urbino n.d.r). La sanità territoriale regionale è in grande ...viverepesaro

Nadia Storti, dimissioni e pensione: la super manager della sanità lascia l'Ast 1 - Non ha resistito neppure un anno nel suo nuovo incarico di direttore generale dell'Ast di Pesaro Urbino. Lei che negli anni da incubo del Covid ha guidato senza risparmiarsi ...corriereadriatico