Primo doubleheader stagionale per il Mondiale Motocross 2024 , che dopo Riola Sardo si trasferisce direttamente ad Arco di Trento per il Gran Premio del Trentino , quarto round del campionato MXGP in ... (oasport)

MXGP, GP Trentino: Febvre vince la Qualifying Race, 17° Prado. Due italiani in top 15 - Termina con la grande prestazione di Romain Febvre la Qualifying Race del GP del Trentino, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MXGP in scena questo weekend a Pietramurata. Il centauro in forza al ...oasport

MXGP | GP Trentino 2024: Prado perde la sella, Febvre conquista la gara di qualifica - Primo passo falso per il campione del mondo, ne approfittano Febvre e Gajser; Adamo batte Everts in MX2, de Wolf sesto ...p300

MXGP | GP Trentino 2024 – Anteprima di Arco di Trento - Si arriva in Trentino con due capoclassifica tuttora imbattuti. In MXGP è dominio assoluto del campione in carica Jorge Prado, mentre in MX2 è stato Kay de Wolf ad alzare più di tutti i giri della sua ...p300