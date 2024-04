(Di sabato 13 aprile 2024) Scendono lesui. A marzo secondo i dati del Rapporto mensile Abi il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,79% dal 3,89% di febbraio e...

Roma, 13 apr. (askanews) – E’ proseguito nei primi dieci giorni di aprile il trend di diminuzione dei tassi di interesse. In base all’ultimo rapporto mensile dell’Abi diffusi oggi il tasso sui BTP ... (ildenaro)

Si conferma la tendenza alla diminuzione dei tassi di interesse già avviata a febbraio. A marzo secondo i dati del Rapporto mensile Abi il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di ... (quotidiano)

Si conferma la tendenza alla diminuzione dei tassi di interesse già avviata a febbraio. A marzo secondo i dati del Rapporto mensile Abi il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di ... (quotidiano)

Mutui, tassi interesse giù: media scende a 3,79%. Di quanto calano le rate: simulazioni - Scendono le rate sui Mutui. A marzo secondo i dati del Rapporto mensile Abi il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito ...corriereadriatico

Abi, a marzo giù i tassi, la media dei Mutui scende al 3,79% - in diminuzione di 121 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023 e il tasso IRS a 10 anni (molto usato nei Mutui) è stato in media del 2,68%, in diminuzione di 84 punti rispetto al massimo ...ansa

Abi, prosegue diminuzione tassi…" - I tassi sono rimasti fermi ai massimi storici. Rispettando le attese della vigilia, la Banca centrale europea (Bce) ha deciso di non metterci mano, almeno per il momento, e, salvo sorprese, il primo t ...informazione