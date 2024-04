Mutui meno cari in marzo In calo i soldi sui conti correnti con interessi che restano quasi a zero

(Di sabato 13 aprile 2024) L’Associazione delle banche italiane (Abi) conferma che la discesa dei tassi di interesse applicati aiprosegue. Mercoledì scorso la Banca d’Italia aveva certificato una flessione a febbraio. Oggi le banche parlano di unanche a. Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso al 3,79% dal 3,89% di febbraio e rispetto al 4,42% di dicembre 2023, si legge nel bollettino mensile. Il rapporto registra anche unsui tassi di mercato nei primi 10 giorni di aprile. Lieve discesa anche per i tassi praticati alle imprese che accedono un finanziamento. Il tasso medio si attesta ora al 5,26% dal 5,34% di febbraio 2024 e dal 5,45% di dicembre 2023. Il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso al 4,79% dal 4,80% nel mese precedente. La diminuzione dei ...

