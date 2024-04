Musumeci | Stato non può risarcire privati per danni incendi | “Bisogna dire la verità”

(Di sabato 13 aprile 2024) Pubblicato il 13 Aprile, 2024 Il ministro: “la, purtroppo manca la legge”. “la. Dichiarare lodi emergenza per glinon significa dare aii rimborsi per le case bruciate, ma significare costruire quella cornice per consentire ai Comuni e alle Regioni di potere agire in deroga e di potere ricevere il rimborso del denaro speso per avere fronteggiato l’emergenza”. Così il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello, ha risposto durante un’intervista all’emittente Telecolor di Catania.La questione riguarda gliche a luglio e a settembre dell’anno scorso hanno danneggiato aziende, allevatori, ...

