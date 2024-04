Musica | Maestra! La vita di Maria Brizzi Giorgi musicista rivoluzionaria

Al via lunedì a Copertino “ConcerTIAMO”, la rassegna sull’importanza di educare i giovani alla Musica - Di questo io ringrazio il maestro Cordella non solo come professionista della Musica, ma anche come genitore della nostra scuola”. Commenta il maestro Cordella: “Ormai è un dato scientifico, la Musica ...corrieresalentino

'ConcerTIAMO': una rassegna Musicale per educare e celebrare la Musica - COPERTINO - La seconda edizione della rassegna Musicale "ConcerTIAMO" prenderà il via lunedì 15 aprile a Copertino con l'evento inaugurale intitolato "Le Grand Tour", diretto dal Maestro Salvatore Cor ...giornaledipuglia

Maestro Pellegrini presenta all'Aquila il nuovo album - Il cantautore livornese Francesco 'Maestro' Pellegrini presenta domenica 14 aprile all'Aquila (ore 18.30 al Caffè letterario Liberamia in via degli Scardassieri) in anteprima 'showcase' il suo nuovo a ...ansa