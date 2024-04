Lo stilista Roberto Cavalli è morto a Firenze all'età di 83 anni dopo una lunga malattia . Lascia sei figli, di cui il più piccolo Giorgio, di poco più di un anno. Accanto a lui nelle ultime ore, come ... (liberoquotidiano)

Una caduta di almeno 12 metri che non gli ha lasciato scampo. E’ morto così un giovane operaio di origini albanesi ieri mattina nel pieno centro di Magenta. Aveva soltanto 36 anni , viveva ad ... (ilgiorno)

Matera, anziano precipita dal terzo piano e Muore - La dinamica dell'incidente è al momento in corso di accertamento. Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire le cause della caduta e le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.trmtv

Muore a 87 anni Eleanor Coppola, moglie di Francis Ford Coppola, sceneggiatrice e regista - Rimaese orfana di padre a dieci anni, e fu sua madre Delphine a occuparsi di lei e dei suoi fratelli. Suo padre era stato un fumettista politico del Los Angeles Examiner. Dopo la scuola, Eleanor si ...ilgiornale

Tragedia in Piemonte, Muore Davide Vigliotti: sulla sua bara una bandiera del Napoli - Grande commozione al funerale. Nella giornata di venerdì 12 aprile, come riporta Valsusaoggi.it, tanti amici e parenti hanno dato il loro ultimo saluto a Davide Vigliotti (45 anni), tragicamente morto ...areanapoli