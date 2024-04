Muhammad Ali | George Foreman | un ko nella leggenda della boxe

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 13 aprile 2024) È stato tra gli incontri più celebri, quello svoltosi nel 1974 a Kinshasa, in Africa:Alì contro. Stile pugilistico e personalità agli opposti per una sfida epica. La straordinaria cronaca di un libro ce la fa rivivere. Pregavano. Cinque minuti prima di salire sul ring per affrontare il match piùriostoria, il campione mondiale dei pesi massimi, il suo allenatore Archie Moore, il manager Dick Sadler e un altro collaboratore erano immobili nello spogliatoio con le mani unite; un cerchio magico. Lo sfidanteAlì (più i 30 mila nello stadio di Kinshasa) li aspettava passeggiando nervosamente sul tappeto ...