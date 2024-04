MOVIOLA – Torino-Juventus | Zapata colpisce Gatti | proteste del difensore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Episodio dadurante il derby. Al 17?, infatti, qualche dubbio sulledi Federicoper un colpo subito a opera di Duvana palla lontana. Ilfinisce a terra e resta giù a lungo, visibilmente dolorante, l’arbitro si avvicina e prova a separare i due che successivamente discutono a muso duro di quanto accaduto. Da alcune immagini sembra netta la sbracciata dell’attaccante colombiano, chesulla pancia il rivale. Le stesse immagini, però, non dimostrano un eventuale pugno sferrato in modo volontario, questo dunque esclude la possibilità di intervento del Var. La semplice sbracciata, infatti, è punibile soltanto con un’ammonizione, fattispecie per la quale il Var è tagliato fuori. Le immagini ...