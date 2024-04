MotoGP | Viñales domina la Sprint di Austin Pokerissimo della Spagna | in difficoltà Bastianini e Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Back-to-back. Maverickcompleta un sabato da sogno al COTA die, dopo la pole position, si impone anche nelladel Gran Premio delle Americhe 2024, terzo appuntamento stagionale del Mondiale. Seconda affermazione consecutiva nella manche breve (dopo Portimao) per il portacolori dell’Aprilia, che sembra aver trovato un feeling davvero eccezionale sulla RS-GP 24.ha vinto con grande autorità, azzeccando una partenza perfetta e poi sfoderando un ritmo insostenibile per tutti gli altri, a testimonianza di una superiorità schiacciante in termini di passo. Seconda posizione a poco più di 2? dal leader per un solido Marc Marquez con la Ducati GP23 del Team Gresini, ma può sorridere anche Jorge Martin in terza piazza con la GP24 del team Pramac grazie ad una buona ...