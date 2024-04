MotoGP sprint race GP Americhe 2024 | risultati e ordine di arrivo | dominio di Vinales

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Sul circuito di Austin, nel bel mezzo del Texas, va in scena la garadel Gran Premio delle. Maverickscatte dalla pole position nel migliore dei modi, mentre Francesco Bagnaia non firma una delle sue migliori partenze. Il protagonista di questa gara da dieci giri è il duello tra Marc Marquez e Pedro Acosta, in bagarre per la seconda posizione. Il giovane pilota della GasGas tenta il sorpasso, ma poi deve arrendersi a Jorge Martin, che sale così sul podio dietro a Marquez, che sigla la sua miglior prestazione da quando è in Gresini.vince ladopo una fuga durata per la totalità della gara. Non sono mancati i ritiri, con solo 17 piloti al traguardo. Caduti Nakagami, Fernandez, Mir e Zarco, mentre Di Giannantonio è stato fermato da problemi al motore. Si tornerà in ...