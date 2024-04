MotoGP | Sprint Race da incubo per Bagnaia ad Austin | partenza pessima | ritmo inconsistente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Se ne va la prima parte del weekend del Gran Premio delle Americhe adcon la. Unaveramente negativa e poco convincente per il due volte campione del mondo Francescoche arriva solo ottavo, ben al di sotto del suo livello abituale e sempre lontano dalle posizioni che contano e, oltretutto, più lontano dal vertice dopo questa gara: sempre dietro a Binder e Bastianini e a -28 punti da Jorge Martin. Una gara corta che non fa ben sperare neppure in ottica della gara vera e propria di domani per Pecco, che è apparso davveronel giro da qualifica, arrivando distante e in seconda fila e soprattutto nellae nelgara avuto in questo pomeriggio ...