MotoGP | qualifiche GP Americhe oggi in tv | orari | programma e come seguirle in diretta

(Di sabato 13 aprile 2024) Lasbarca in Texas, Stati Uniti, per il Gran Premio delle, terza tappa del motomondiale 2024. Dopo due settimane di stop che hanno seguito il Gran Premio di Portimao, i ventidue piloti della griglia sono pronti a tornare all’azione sul circuito del Cota. Lo scorso anno, la gara domenicale ha visto il trionfo di Alex Rins, mentre Francesco Bagnaia aveva ottenuto la sprint. Il fine settimana sarà importante per delineare la classifica di questo inizio di stagione, al momento capeggiata da Jorge Martin, seguito da Brad Binder ed Enea Bastianini. VAI ALLATESTUALE Si scenderà in pista per la prima volta venerdì 12 aprile per le prove libere, mentre la prima parte di sabato 13 sarà dedicato alla sessione di. Il Q1 inizierà alle 17:45 italiane, seguito a breve distanza dal Q2 che terminerà ...