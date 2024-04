MotoGP o SpagnaGP? Tradizione iberica confermata ad Austin | Bagnaia da pesare nella gara lunga

Leggi tutta la notizia su oasport

"Persa in partenza", questa l'estrema sintesi della Sprint didi Francesco, il quale non è andato oltre un'anonima ottava piazza. Il difetto è stato nel manico, ovverosia nell'avvio balbettante. La Ducati ha "pompato" brutalmente, "uscendo dai blocchi" in maniera goffa. Rimasto impantanato a centro gruppo, Pecco non ha avuto modo di risalire granché la china. Quantomeno ha effettuato un paio di sorpassi e racimolato altrettanti punticini, grazie ai quali il suo conteggio iridato non rimane inerte. Cionondimeno è finito nuovamente alle spalle di Jorge Martin e del compagno di squadra Enea Bastianini, ai quali ha ceduto qualche piccola, ma preziosa lunghezza. Dinamica mai favorevole se ci si ritrova a inseguire. Dunque una sprint nata male per il Campione del Mondo in carica.