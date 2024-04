MotoGP | Maverick Viñales | “Sto sognando | oggi abbiamo tenuto un livello altissimo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024)vince la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe: lo spagnolo dell’Aprilia è stato superlativo ad Austin nel confermarsi dopo una gran qualifica. Dopo la pole aveva dichiarato di voler scappare via partendo bene e creando un gap: missione riuscita per l’iberico che è stato perfetto. Resta in testa al Mondiale Jorge Martin, vista anche la prova particolarmente negativa di Bagnaia, giunto ottavo, scavalcato anche da Bastianini e Binder. Queste le sue dichiarazioni a caldo dopo questo successo, evidentemente soddisfatto dopo questa prova che lo porta al settimo posto del campionato a -36 da Martinator: “Grazie a tutti i fan e tutti gli spettatori. Sto, voglio continuare così, ilè stato molto altoe voglio congratularmi con tutto il mio team e tutti i miei ...