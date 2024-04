MotoGP | la classifica piloti aggiornata dopo Sprint GP Americhe 2024

(Di sabato 13 aprile 2024) Ladeidellaper quanto riguarda la stagionelaRace del GP delle. Vince Maverick Vinales, sul podio troviamo Marc Marquez e Jorge Martin, che dunque allunga in vetta alla graduatoria, visto che Bastianini, Binder e Bagnaia sono molto indietro. Domani, però, si assegnano molti più punti nella gara e ci sarà da divertirsi. Di seguito ecco allora la nuovacompleta ela garadel sabato in terra Usa.GPJorge Martin (Pramac ...

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP delle Americhe 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della...

Calato il sipario sulla Sprint Race del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Austin, in Texas, si è assistito una a prova molto intensa, fatta di 10...

MotoGP Austin, la pole va a Vinales. Bagnaia solo quarto - L'Aprilia dello spagnolo batte il record sul giro ad Austin e torna in pole position dopo 140 giorni. Delusione per l'azzurro, superato nel finale da Acosta e da Marc Marquez.