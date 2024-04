MotoGP | Jorge Martin | “Giornata difficile | siamo straordinariamente costanti e questo è importante”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024)ha ottenuto la terza posizione in occasione della Sprint Race del GP delle Americhe, appuntamento numero tre del Motomondiale 2024 di. L’attuale leader della classifica piloti ha racimolato un gap di +4?399 rispetto al davvero in forma Maverick Vinales, trionfatore annunciato davanti a un sempre più in ritmo Marc Marquez. In virtù del risultato odierno il centauro in forza alla Ducati Pramac ha raggiunto quota 67 punti, segnando +24 su Bastianini, +25 su Binder e +28 su Bagnaia, oggi ottavo soprattutto a causa di una mancanza di grip. Una volta arrivato sull’insolito palcoscenico allestito per la premiazione, “ator” ha commentato la sua prova: “Oggi è stata unamolto– ha detto– Stamattina in prova sono caduto due ...