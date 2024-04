MotoGP Gp Americhe 2024 | Marquez terzo in qualifica | “Meglio di quanto mi aspettassi”

(Di sabato 13 aprile 2024) Marcha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del Gran Premio delle, che hanno visto il veterano spagnolo del team Ducati Gresini chiudere alposto. “Per il momento abbiamo fatto un bel weekend, perchè eravamo partiti lontani ma abbiamo lavorati per essere più veloci – spiega – Sono contento perchè è andatadimi, nella Sprint dovrò guardare con attenzione a chi arriva da dietro ma sicuramente essere in prima fila è molto importante in vista della gara. Vedremo con le gomme, visto che con la seconda ho fatto fatica e la moto era più nervosa da guidare.” SportFace.

“È bello essere in prima fila: sarà una sprint complicata ma ci proveremo, non ho nulla da perdere. Parto vicino a due grandi piloti come Vinales e Marquez. L’obiettivo è continuare a crescere, un ... (sportface)

