MotoGP GP Americhe 2024 | Marquez | “Per la gara obiettivo top-5”

(Di sabato 13 aprile 2024) “Se posso avvicinare quelli davanti? Dipende, su questa pista è difficile fare il giro secco, ci sono tante staccate, è facile commettere un errore. Vediamo, ci sono 3-4 piloti più forti di noi, l’è entrare nella prima-seconda fila per fare una bellae arrivare fra i primi 5”. Quest le parole di Marc, pilota Ducati del team Gresini, a Sky Sport dopo il venerdì di libere e prequalifiche del Gran Premio dellead Austin: “Con la base di partenza non mi sono trovato bene, ma con calma ci siamo messi a lavorare. È una moto diversa dalla Honda, devi fare il tempo in maniera diversa e ho iniziato a capirlo nel pomeriggio”. SportFace.