MotoGP | gara sprint GP Americhe oggi in tv | orari | programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Latorna in pista dopo una sosta di tre settimane per disputare il Gran Premio delle. Sul circuito del Cota, in Texas, va in scena il primo appuntamento oltreoceano della stagione 2024. I ventidue piloti e gli undici team sono pronti ad affrontare uno dei fine settimana più fisici del calendario, resto ancor più ostico dalla presenza dellarace, la ‘mimi’ che accompagna per tutto l’anno il motomondiale. C’è la possibilità di dare una prima forma alla classifica, che dopo appena due round vede Jorge Martin in testa, seguito da Brad Binder ed Enea Bastianini. VAI ALLATESTUALE Si scenderà in pista per le prove libere venerdì 12 aprile, ma il fine settimana entrerà nel vivo a partire da sabato 13, con le qualifiche seguite dalla. La mini corsa ...