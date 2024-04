MotoGP | Francesco Bagnaia | “Non avevo grip e la moto vibrava Ero un secondo più lento di stamattina”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024)ha vissuto un sabato davvero grigio in Texas. Il due-volte campione del mondo, infatti, non è andato oltre l’ottava posizione nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2024. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas Il successo nella gara su distanza ridotta è andato a un eccellente Maverick Vinales che vince con 2.2 secondi di margine su Marc Marquez e 4.3 su Jorge Martin che completa un podio tutto spagnolo. Quarto Pedro Acosta a 6.4 davanti a Aleix Espargarò a 6.6. Sesto Enea Bastianini a 8.6 davanti a Jack Miller settimo a 9.2 davanti proprio asolamente ottavo a 9.3. Dopo la Sprint Race il pilota del team Ducati Factory ha raccontato quanto accaduto nella ...