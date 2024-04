MotoGP | Francesco Bagnaia | “Miglior venerdì da un po’ di tempo | la soft ha più potenziale”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Unestremamente positivo per. Il Campione del Mondo diha infatti chiuso le pre-qualifiche del GP delle Americhe 2024 in quarta posizione, invertendo così il solito trend delle prime sessioni che solitamente lo vede più attardato in classifica. Il pilota in sella alla Ducati nello specifico ha rimediato un gap di +0?411 rispetto al velocissimo Jorge Martin, leader con il crono di 2’01.397 davanti a Maverick Vinales e Marc Marquez. Undunque molto importante, come rimarcato dal diretto interessato in fase di commento: “Credo sia stato ilda un po’ di– ha ammessoai microfoni di Sky Sport – Sono contento, era un po’ che non riuscivo a trovarmi così. In Qatar per il ...