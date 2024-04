MotoGP | Enea Bastianini | “Ho sofferto di grip per la prima volta nel weekend Il titolo…?”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024)chiude con un sesto posto la sua Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2024. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas il pilota romagnolo ha messo in mostra un buon inizio di gara, salvo poi calare parecchio nel finale, subendo diversi sorpassi. Il successo è andato a Maverick Vinales che chiude con 2.2 secondi di vantaggio su Marc Marquez e 4.3 su Jorge Martin che completa il podio. Quarto Pedro Acosta a 6.4 davanti a Aleix Espargarò a 6.6. Sestoa 8.6 davanti a Jack Miller settimo a 9.2 davanti a Francesco Bagnaia solamente ottavo a 9.3. Il portacolori del team Ducati Factory al termine della gara odierna ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La gara è stata un ...