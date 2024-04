MotoGp delle Americhe | Vinales conquista la pole Bagnaia è quarto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 aprile 2024) Austin, 13 aprile 2024 – Maverickinnella classedel Gp. A Austin, il pilota spagnolo dell’Aprilia gira in 2’00”864 e precede i connazionali Pedro Acosta (2’01”192) e Marc Marquez (2’01”266), su Ktm e Ducati Gresini.tempo per Pecco(2’01”352), che in sella alla Ducati ufficiale precede il compagno di squadra, Enea Bastianini (2’01”439). Sesta posizione per lo spagnolo Jorge Martin (2’01”511), leader del Mondiale, con la Pramac. (Fonte Adnkronos) Foto– Facebook