MotoGp Austin 2024 | qualifiche in diretta dalle 17 50 Sprint Race live dalle 22

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprileinore 17.50 con le(Free Practice 2 alle 17.15) valide per il GP delle Americhe sulla pista di. Mentre in serata, ore 22, ci sarà la. Ieri dominio di Jorge Martin nelle pre-con il record della pista in 2'01’’397, in sella alla sua Ducati Pramac. Secondo è stato Maverick Vinales, su Aprilia, il migliore nella prima sessione di prove libere. Terzo tempo per Marc Marquez, sempre più a suo agio con la Ducati del team Gresini e quarto il campione in carica Francesco Bagnaia, con la Ducati ufficiale. Questi piloti accedonomente alla Q2 delle 18.15 assieme anche ad Acosta, ...