Motociclismo | Mantovani davanti a tutti Ora guida la classifica

(Di sabato 13 aprile 2024) Per Andreae il Team Mesaroli Racing by Velini il primo round del CIV Campionato Italiano Velocità che si è disputato questo weekend al Misano World Circuit si è concluso nel migliore dei modi: festeggiando la vittoria di Andrea nella categoria SS600ng la più dicile e combattuta dell’intera competizione nazionale. Dopo il quarto posto ottenuto nelle qualifiche e l’ottima terza posizione subito dopo, era chiaro ache Andrea avrebbe potuto lottare per la vittoria anche nella gara successiva e così è stato. Sfruttando nel migliore dei modi il potenziale della sua Ducati Panigale V2 abilmente preparata dallo sta tecnico della squadra capitanata da Alessio Velini,è sempre stato nel gruppo di testa, ma a tre giri dalla fine è passato al comando, per poi passare per primo sotto la bandiera a scacchi, con un ...