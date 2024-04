Moto3 | GP Americhe | griglia di partenza e risultati qualifiche | Alonso in pole

(Di sabato 13 aprile 2024)conquista laposition della gara didel Gran Premio delle. Sul circuito di Austin, che ospita il terzo appuntamento del motomondiale 2024, il colombiano trova il giro veloce su Rueda e Holgado, i diretti inseguitori. Chiudono invece la top 5 Veijer e poi Kelso.potrà dunque scattare dallanella giornata di domani, quando si disputerà la gara della categoria.D. (Gasgas Aspar Team) Rueda J. (red bull ktm ajo) Holgado D. (Red Bull Ktm Tech 3) Veijer C. (Husqvarna Intact GP) Kelso J. (Boe Motorsports) Roulstone J. (Red Bull Ktm Tech 3) Bertelle M. (Snipers Team) Munoz D. (Boe Motorsports) Nepa S. (MTA Team) Furusato T. (Honda Team Asia) Lunetta L. (SIC58 Squadra Corse) Fernandez A. (Leopard Racing) Farioli F. (SIC58 Squadra ...

