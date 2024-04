Moto2 | GP Americhe 2024 | Foggia e Arbolino si piazzano in top 14 nella P2 | record per Aldeguer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Due italiani centrano la Q2 al termine della P2 valida per il Gran Premio delle, terzo appuntamento del Motomondialedi. Il migliore del lotto in tal senso si è rivelato Dennis, immediatamente seguito da Tony. Il centauro in forza all’Italtrans Racing Team nello specifico ha segnato un tempo di 2:08.134, ottenendo così un gap di +0.591 rispetto al leader Fermin(Beta Tools SpeedUp), primo in 2:07.543 (nuovodella pista). Il connazionale(Elf Marc VDS Racing Team) si è invece accontentato della tredicesima piazza con +0.636. Fuori poi la Red Bull KTM Ajo di Celestino Vietti, sedicesimo in +0.782. Non è andata meglio a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), quindicesimo in +0.755 e Filip Salac ...