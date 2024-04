Moto2 | Canet batte Aldeguer e conquista la pole per il GP delle Americhe Foggia il migliore degli italiani

(Di sabato 13 aprile 2024) Sulla scia del suo primo agognato successo nella categoria ottenuto lo scorso 24 marzo a Portimao, Aronsi conferma al vertice anche nelle qualifiche di Austin e si prende laposition per il Gran Premio2024, terzo appuntamento stagionale del Mondiale. Lo spagnolo del Team Fantic ha raggiunto così quota 14complessive nel Motomondiale, di cui ben 9 nella classe mediana. Il leader del campionato ha avuto la meglio in extremis con un time-attack eccellente da 2’07?631, superando di 109 millesimi il favorito della vigilia e dominatoreprove libere Fermin. Prima fila dello schieramento tutta completata da Sergio Garcia, 3° a 188 millesimi dalla vetta, mentre Albert Arenas consente alla Spagna di ...

Lo spagnolo precede Joe Roberts e Manuel Gonzalez PORTIMAO (PORTOGALLO) - Aron Canet (Kalex) ha vinto il Gran Premio del Portogallo, in scena sul tracciato di Portimao. Per lo spagnolo del Team ... (ilgiornaleditalia)

Il circuito di Austin, in Texas, ospita le qualifiche di Moto2 del Gran Premio delle Americhe . La sessione vede Canet siglare il giro più veloce e conquistare la pole position per la gara che ... (sportface)

Austin, Qualifiche: Canet guida il poker spagnolo - Lo spagnolo sigla la sua seconda pole stagionale davanti a un trio di piloti connazionali: Aldeguer, Garcia e Arenas. Male Vietti e Arbolino, 7° Foggia ...formulapassion

Moto2 | Gp Austin Qualifiche: Canet centra la pole, Foggia è settimo - Moto2 Gp delle Americhe Qualifiche – Aron Canet ha ottenuto la pole position del Gran Premio delle Americhe classe Moto2, ...msn

Moto2, GP Americhe 2024: Foggia e Arbolino si piazzano in top 14 nella P2, record per Aldeguer - Due italiani centrano la Q2 al termine della P2 valida per il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2. Il migliore del lotto in tal senso si è rivelato Dennis Fog ...oasport