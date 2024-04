Moto contro auto nel Casertano | muore 31enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnha perso la vita nella notte a Capua (Caserta) in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto lasu cui viaggiava. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri della locale Compagnia, è emerso che ladel giovane ha impattatoun’, per motivi in corso di accertamento, e il centauro è volato sull’asfalto, riportando lesioni fatali. L’era guidata da un 23enne, che è uscito illeso dallo s. L’incidente è avvenuto in via Napoli, in prossimità di un ponte, che è stato chiuso dai carabinieri per il tempo necessario per effettuare i rilievi dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.